AIN TEMOUCHENT : Démantèlement d’un abattoir clandestin de volailles

Dans le cadre de la lutte contre le commerce informel, et pour préserver la santé du citoyen, les éléments de la gendarmerie nationale ont suite à une information parvenue à leurs services, démantelé un abattoir clandestin de volailles situé au niveau de la commune de Oulhaça. A la suite de la localisation du lieu signalé, les gendarmes ont saisi trois quintaux de viandes blanches, prêtes à être commercialisées, ainsi que plusieurs équipements et instruments utilisés dans cet abattoir, dépourvu des conditions d’hygiène les plus élémentaires.