AIN TEMOUCHENT : Dégel de certaines lignes de transport

L a direction de transport d’Ain Témouchent, suite à une correspondance envoyée par sa direction, a obtenu l’accord pour le dégel de certaines lignes de transport, une décision favorablement accueillie par les citoyens concernés, qui éprouvaient de grandes difficultés lors de leurs déplacements. Ce dégel concerne les résidents des zones rurales éloignées ainsi que d’autres communes qui enregistrent un déficit en matière de couverture de moyens de transport. Ces nouvelles lignes renforceront les circuits urbains, en les reliant à certaines communes, comme Hassi el Ghella à Ouled Boudjemaa – El Amria à Bouzedjar – Ain Témouchent à Terga – Ain Témouchent à Ain Kihel –Ain Témouchent à Oued Berkeche – Sidi Safi à Ain Tolba – Beni Saf à Sidi Safi – en plus du circuit urbain, dont 7 à Ain Témouchent et Beni saf. La direction a également ouvert une nouvelle ligne devant desservir la tête de ligne de la nouvelle cité AADL 1000 logements, vers la cité universitaire Belhadj Bouchaib en passant par la nouvelle ville Akid Othman – Hay Moulay Mustapha – la cité administrative – le siège de la wilaya – et le centre ville.