AIN TEMOUCHENT : Découverte des corps de deux harraga des 20 disparus

Les gardes-côtes du port de Bouzedjar sont intervenus hier afin de repêcher près des iles Habibbas de deux corps dont celui d’une femme et d’un homme rejetés par les vagues. Et comme le destin fait souvent des surprises, il s’agit des corps du mari Hasni et de sa femme résidant à Oran et portés disparus avec 18 autres candidats à l’émigration clandestine voila une semaine après que leur embarcation ait pris feu. Les cadavres des deux défunts ont été évacués par les éléments de la protection civile à la morgue de l’hôpital Ahmed Medeghri d’ Ain Temouchent avant d’être remis à leurs familles. Une découverte qui a apaisé la douleur des deux familles respectives.