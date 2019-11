AIN TEMOUCHENT : Découverte d’un cadavre à Beni Saf

Le quartier populeux de Sagla dans la commune de Beni Saf , a été secoué par la triste nouvelle de la découverte du cadavre d’un jeune répondant aux initiales B.A. 30 ans, marié et père d’un enfant abandonné prés du stade de proximité de Sagla ( Boukourdan ). Selon le communiqué de la protection civile, le défunt a reçu plusieurs coups au niveau de la tête et de la poitrine. La dépouille mortelle a été évacuée vers la morgue de l’hôpital de la ville, quant aux services de la gendarmerie nationale territorialement compétents, ils ont ouvert une enquête afin de déterminer les véritables causes et circonstances de cette tragique disparition.