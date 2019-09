AIN TEMOUCHENT : Coup d’envoi de la rentrée professionnelle

Le secrétaire général de la wilaya de Ain Témouchent, accompagné des autorités civiles et militaires, a donné ce dimanche le coup d’envoi officiel de la rentrée professionnelle 2019 / 2020 à partir du centre de la formation professionnelle et d’apprentissage ‘’Zenasni Omar’’ de Beni-Saf. Après la levée des couleurs nationales, le directeur de la wilaya du secteur de la formation professionnelle en l’occurrence, Debbar Mohamed Ghanem a lu devant les stagiaires la lettre du ministre. Après, la délégation a eu à visiter les divers stands et ateliers relevant du centre. D’après les statistiques affichées, la wilaya possède deux instituts nationaux de formation, 10 CFPA, deux annexes, une école privé- sept internats et 11 demi-pensions, dans l’attente de la réception prochaine (rentrée de février) d’un nouveau centre de formation à Hassi El Ghella ainsi que l’inauguration de l’institut national de Beni-Saf. La direction a inauguré pour cette rentrée 10 nouvelles spécialités pouvant accueillir 275 stagiaires. La formation pour cette année concernera 4242 postes selon la demande et les besoins pour le marché local de l’emploi repartis entre 1510 postes de formation résidentielle, 1522 postes dans le cadre de l’apprentissage, 215 postes en cours du soir et 510 postes de formation au profit des femmes au foyer. Dans le même ordre d’idée, 235 stagiaires bénéficieront d’une formation qualifiante et 45 autres se formeront au niveau des entreprises publiques et privées, selon la convention signée entre la direction et l’administration des dites entreprises.