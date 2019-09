AIN TEMOUCHENT : Conseil de wilaya sur les précautions contre les inondations

Madame Ouinez Labiba, wali d’Ain Temouchent, a présidé un conseil de wilaya auquel ont pris part le secrétaire général de la wilaya, les huit chefs de daïra, les présidents des 28 APC ainsi que les directeurs des ressources en eau, de l’office national de l’assainissement (ONA) et de la protection civile avec comme ordre du jour les préparatifs entrepris pour les saisons automnales et hivernales. Après les exposés des trois directions citées, le chef de l’exécutif de wilaya a mis l’accent sur l’état d’évaluation des mesures prises dans le cadre de la prévention des inondations et la protection des habitants dans les zones rurales et urbaines en ordonnant à l’ensemble des membres concernés de s’y mettre dans ce cadre car ceci nécessite l’implication et l’intervention de tous les responsables administratifs, techniques et élus. Le wali insista également sur l’entretien continu des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, sans épargner le curage des avaloirs, regards et des oueds. Concernant les points noirs dans les zones dites (inondables) à savoir les communes de Terga, Chabat El Lahm, Ain Kihel , Aghlal et Emir Abdelkader, le wali a instruit les responsables d’organiser des journées d’information et de sensibilisation afin d’entreprendre les procédures nécessaires et parer à toute éventualité d’inondation pouvant porter atteinte aux personnes et leurs biens.