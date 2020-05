AIN TEMOUCHENT : Campagne nocturne de don de sang à Beni-Saf

Cette opération a connu u,ne grande affluence de citoyens malgré le confinement. Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions, en présence de plusieurs associations ,scouts musulmans , commission des sages de Beni-Saf ,protection civile et autre citoyens .L’initiative a été effectuée avec succès ,car elle a connu un véritable engouement des citoyens qui se sont présentés pour offrir leur sang ,faisant preuve de solidarité à travers cet acte humain ,et tout en respectant les règles de prévention ou l’équipe médicale et paramédicale a mis a la disposition des donneurs des bavettes et autre gel hydro alcoolique. ‘’Cela constitue un devoir pour moi de penser aux malades au moment ou je suis en bonne santé’’, nous dira un donneur .Un autre ajouta : ‘’il faut penser aux autres afin de trouver une personne qui pensera à nous en cas d’urgence ,la vie est ainsi faite’’ .Quant au chef de service du poste de transfusion sanguine en l’occurrence le docteur Menaa Mohamed, initiateur de la campagne, il dira : ‘’outre les nombreux accidentés de la route et les leucémiques, l’hôpital a besoin en permanence de poches de sang , même si cette collecte a coïncidé avec la propagation du covid-19 ,je tiens à remercier toute l’équipe médicale et paramédicale ,les donneurs pour avoir fait le déplacement ,ainsi que l’administration et direction de l’hôpital sans oublier REFLEXION qui a toujours été à nos côtés dans chaque initiative’’.