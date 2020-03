AIN TEMOUCHENT : Arrestation du voleur du cachet administratif de l’hôpital

Les éléments de la sixième sûreté urbaine relevant de la wilaya de Ain Temouchent, ont arrêté le voleur du cachet administratif du service des urgences de l’établissement public hospitalier Ahmed Medeghri de Ain Temouchent .L’opération d’arrestation est survenue suite au dépôt d’une plainte, par le représentant juridique de l’EPH, faisant état de la disparition du cachet en question. Apres l’ouverture d’une enquête, et l’exploitation du film de la camera de surveillance installée à l’intérieur du service, les policiers arrivèrent à identifier et arrêter le mis en cause .La perquisition du domicile du voleur a permis la récupération du cachet dissimulé dans la cuisine .Apres interrogation le présumé a reconnu les faits retenus contre lui. Présenté par devant le procureur prés le tribunal d’Ain Temouchent, S.M.A. 39 ans a été placé en détention préventive.