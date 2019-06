AIN TEMOUCHENT : Arrestation de deux narcotrafiquants

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, principalement la propagation et la commercialisation de la drogue et des psychotropes , la brigade de lutte contre le trafic et la propagation de la drogue de la police judiciaire relevant de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent et suite à une information , sont parvenus à faire perquisition dans un lieu de délinquance situé au niveau de Hay El Mehaba à Ain Temouchent et arrêter deux individus possédant 150 grammes de kif traité et 56 comprimés de psychotropes ainsi que des armes blanches mais surtout 6 chiens dangereux de race ‘’rodweiler’’ et ‘’pitbull’’ ainsi qu’un ‘’’berger allemand’’. Présentés par devant le procureur près le tribunal d’Ain Temouchent B.M. 34 ans a été mis en détention préventive. Quant à son compagnon B.H. 39 ans, il a été placé sous contrôle judiciaire, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.