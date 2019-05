AIN TEMOUCHENT : Arrestation de 2 voleurs à la tire

Les éléments de la cinquième sureté urbaine de la wilaya d’AinTemouchent ont mis fin aux agissements de deux individus spécialisés dans le vol. A la suite d'une plainte d'une victime qui avait déclaré aux mêmes services qu'elle avait fait l'objet d'un vol à la sauvette par un individu dans l'un des quartiers de la nouvelle ville d’Ain Temouchent, et suite à des informations et données du même service, l'individu a été identifié et arrêté. Il s'agit d’O. A. âgé de 20 ans. L'interrogatoire a permis d'identifier son acolyte, M. A. âgé de 26 ans. Munis d'un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République près le tribunal d’AinTemouchent, les policiers ont perquisitionné le domicile du dernier cité où ils ont pu trouver les objets volés, un téléphone portable et un montant de 31 000 dinars. Présentés par devant le procureur de la République près le tribunal d’AïnTémouchent, et après une citation directe, ils ont été condamnés à 1 an ferme et une amende de 50 000 dinars.