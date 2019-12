AIN TEMOUCHENT : Arrestation d’une fille voulant se débarrasser d’un bébé

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra d’El Amria relevant de la sûreté de wilaya de Ain Temouchent ont arrêté une fille prête à se débarrasser d’un nouveau-né , et ce suite à des informations parvenues à leur services , faisant état de la présence d’une fille voulant se débarrasser d’un bébé au niveau de l’établissement hospitalier d’El-Amria . Le déplacement immédiat des enquêteurs à l’hôpital signalé a permis l’arrestation de la mise en cause prête à mettre le bébé dans un couffin. Après enquête, il s’est avéré que le nourrisson appartient à sa sœur et que cette dernière est tombée enceinte suite à des relations sexuelles qualifiées d’illégitimes, et cela avec l’aide de leur mère. Les trois mises en cause ont été présentées par devant le procureur près le tribunal d’El-Amria et mises sous contrôle judiciaire, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.