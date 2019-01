AIN TEMOUCHENT : Arrestation d’une cellule de passeurs de harraga

Les éléments du groupement de la gendarmerie nationale d’Ain Temouchent ont réussi à démanteler une cellule spécialisée dans l’organisation de l’émigration clandestine vers l’Espagne. La dite cellule est composée de six personnes âgées entre 20 et 28 ans, activant au niveau des communes de Sidi Benadda et Ouled Boudjemaa à partir des plages de Oued El Hallouf et el Ain. Les passeurs résident dans plusieurs communes de la wilaya à l’exemple de Sidi Benadda – Ain Temouchent – Chabat El Lahm – et Beni Saf. L’opération d’arrestation a permis également la saisie d’une embarcation pneumatique – d’un moteur de marque Yamaha ainsi que 180 litres de gasoil dissimulés dans six bidons en plastiques, ainsi que la mise en échec du départ maritime clandestin de 13 jeunes. Une enquête est ouverte.