AIN TEMOUCHENT : Arrestation d’une bande de malfaiteurs

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine et la préservation des biens et personnes, la brigade criminelle de la police judicaire relevant de la sureté de wilaya d’Ain Témouchent a réussi à démanteler une bande de malfaiteurs composée de six personnes inculpées de constitution d’une bande de malfaiteurs en possession d’armes blanches cinquième et sixième catégorie ainsi que des psychotropes. L’information est survenue suite à une plainte déposée faisant état de l’agression d’une personne par des inconnus au niveau du marché situé au centre ville d’Ain Témouchent. Le déplacement rapide des policiers au lieu signalé a permis de vérifier les coups et blessures volontaires à l’encontre de la victime B.Y 20 ans par l’inculpé D.A. 28 ans lequel était en présence d’une autre personne. Les investigations entreprises ont permis à l’arrestation de six personnes à bord d’une voiture utilitaire en majorité parents de la victime afin de venger leur parent agressé malgré que le chauffeur ait refusé d’arrêter la voiture. Les policiers ont trouvé à l’intérieur du véhicule des armes blanches –un fusil de chasse – et trois comprimés de psychotropes après avoir observé une forte résistance aux policiers d’intervention. Présentés, ils ont tous été mis en détention préventive conclut le communiqué de la sureté de wilaya.