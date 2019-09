AIN TEMOUCHENT : Arrestation d’un narcotrafiquant en possession de kif

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes principalement en milieu urbain, les éléments de la brigade anti stupéfiants de la police judicaire relevant de la sûreté de wilaya d’Ain Temouchent ont réussi à mettre fin aux agissements d’un narcotrafiquant commercialisant de la drogue aux jeunes de la ville d’Ain Temouchent. Cette opération est intervenue suite à une information parvenue à la cellule de communication de ce corps sécuritaire. Entamant l’enquête et les investigations, les policiers arrivèrent à identifier l’inculpé et à son arrestation en possession de 43 grammes de kif traité dissimulés à l’intérieur d’une boite de cigarette, ainsi qu’une somme d’argent évalué à 5000 dinars. En poursuivant l’enquête, la perquisition du domicile du mis en cause a permis également la découverte de 51 grammes de kif et une somme de 473000 dinars et un billet de 100 euros. Présenté par devant le procureur près le tribunal d’Ain Temouchent, le mis en cause K.M. 46 ans, a été mis en détention préventive conclut le communiqué de la sureté de wilaya.