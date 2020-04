AIN TEMOUCHENT : Arrestation d’un individu et saisie de produits de contrebande

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ,les éléments de la sureté de daïra d’el Amria, relevant de la sureté de wilaya de Ain Temouchent ,suite à une information parvenue faisant état qu’un individu recherché par la justice, utilisant un faux permis de conduire, s’adonnait à des activités de contrebande. Exploitant l’information, les policiers ont élaboré un plan de sécurité qui leur a permis de l’arrêter à bord de son véhicule, à la sortie est de la ville. Il s’agit du dénommé B.B. âgé de 42 ans .Conduit au commissariat et après que le procureur près le tribunal d’el Amria ait été avisé ,une enquête a été ouverte dans le cadre de l’affaire .Munis d’une autorisation d’extension judiciaire ,les enquêteurs se sont rendus dans la ville d’Oran où ils ont procédé à la fouille de son domicile. L’opération s’est soldée par la découverte et la saisie de 201 produit dit ( chamarikh ) de grand volume ,380 boites de cigarettes, 944 boites d’aluminium pour la chicha ,2555 braises de chicha ,263 unités de chicha de différents poids ,10.300 unités de feuilles de tabac à chiquer reparties à travers 14 caisses ,une calculatrice et une somme d’argent de 362 millions de centimes .Soumis à la procédure d’usage , le suspect a été présenté par devant le procureur près le tribunal d’el Amria pour faux et usage de faux, détention d’une marchandise contingentée à travers la contrebande ,et défaut de facture d’une marchandise importée.