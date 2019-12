AIN TEMOUCHENT : Arrestation d’un individu en possession d’un drone

Les éléments de la brigade de recherches et d’investigation relevant de la sûreté de wilaya de Ain Temouchent, ont suite à une information parvenue à leurs services faisant état de l’existence d’une personne en possession d’un drone , procédé à l’arrestation du mis en cause en possession d’un avion téléguidé de type drone , équipé d’une camera de haute technologie sans aucune autorisation d’exploitation de ce type d’avion .Le mis en cause, M.R.B. 26 ans a été arrêté, et son avion saisi, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.