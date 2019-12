AIN TEMOUCHENT : Arrestation d’un dealer à el-Amria

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu urbain, les éléments de la police judicaire relevant de la sûreté de daïra d’el-Amria, ont procédé à l’arrestation d’un dealer commercialisant les psychotropes en milieu des jeunes. L’arrestation est intervenue suite à une patrouille effectuée dans les rues et ruelles et points noirs de la ville, quand le suspect a attiré l’attention des policiers sur lui jetant à leur vue, un objet et prit la fuite. Les policiers trouvèrent à l’intérieur de l’objet jeté 55 comprimés de psychotropes de différentes marques. Après enquête et surveillance de ses mouvements, le mis en cause a été identifié et arrêté. Ce dernier, B.R. 39 ans a été présenté par devant le procureur près le tribunal d’el-Amria et mis en détention préventive, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.