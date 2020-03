AIN TEMOUCHENT : 8000 logements ruraux seront raccordés au réseau électrique

Selon une source de la direction de l’énergie de la wilaya de Ain Temouchent , 8000 logements ruraux repartis à travers l’ensemble des 28 communes de la wilaya seront raccordés au réseau électrique avant la fin de l’année en cours ,pour une enveloppe financière évaluée à plus de 990 millions de dinars consacrés par la caisse de la solidarité et la garantie des collectivités locales .La première étape de l’opération englobera 28 opérations et concernera le raccordement de 2300 logements ruraux .Quant à la deuxième opération actuellement en exécution, elle concernera 110 habitations .Concernant le raccordement au gaz naturel ,la distance de raccordement est de 1095 kilomètres ,soit un taux de raccordement global de la wilaya de 75 PC ,l’équivalent de 72 898 habitations dans trois communes de la wilaya, à savoir : Ain Temouchent 622 kilomètres pour un nombre de 30190 domiciles ;,Beni Saf,235 km pour 12961 unités et enfin Hammam Bouhjar ,237 KM ,pour 13382 unités .