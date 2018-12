AIN TEMOUCHENT : 685 logements distribués à Hammam Bouhdjar

Le mercredi 05 Décembre 2018, une ambiance particulière a régné au niveau de la commune de Hammam Bouhdjar après l’affichage de la liste des bénéficiaires des 685 logements publics locatifs (LPL) sur un total de 1029 consacre à la ville des thermes selon une source de la daïra. Quant au reste du quota à distribuer à savoir 344 autres unités, il se fera dans quelques mois et il ne reste que l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur. Plus de 150 personnes non retenues sur la liste des bénéficiaires ont été reçues par le chef de la daïra et le maire de la ville afin d’être orienté sur la procédure de la formulation des recours conformément a la réglementation en vigueur pour rappel et afin d’éviter les attroupements des citoyens les listes ont été affichées à 7 endroits différents de la ville