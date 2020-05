AIN TEMOUCHENT : 550 couffins alimentaires aux familles démunies

Dans le cadre de la solidarité durant ce mois sacré du ramadan ,au profit des familles nécessiteuses des zones d’ombres ,touchées par le confinement sanitaire partiel obligatoire ,l’association El-Baraka, en collaboration avec le bureau de wilaya de l’union national des personnels de l’éducation et la formation ( UNPEF) d’Ain Temouchent ont distribué un nombre de 300 couffins de denrées alimentaires aux familles résidantes dans les communes de Ain Temouchent et Beni-Saf .De leur côté et dans le même cadre, les membres de l’association Syphax de la wilaya ont marqué leur action de solidarité en collaboration avec un bienfaiteur privé par la distribution de 250 couffins de produits alimentaires.