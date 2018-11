AIN TEMOUCHENT : 54 femmes victimes de violences

Les cellules de proximité de la direction de l’action sociale (DAS) de la wilaya d’Ain Temouchent ont effectué une semaine de sensibilisation pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes en coordination avec plusieurs directeurs de wilaya. Ces dernières ont sillonné toutes les communes de la wilaya a rapporté hier, M. Bouzada Mohamed, directeur de la DAS. La violence que subissent les femmes est devenue un phénomène en hausse par rapport aux précédentes années, qui s’explique par la montée en force des problèmes sociaux. En effet, 54 femmes violentées ont avoué aux cellules de proximité d’être victimes de coups, blessures et insultes .Des certificats médicaux en attestent les degrés de violence subie. En réplique, les psychologues ont écouté les préoccupations de ces femmes et les ont orientées pour les intégrer dans l’un des dispositifs étatiques à savoir le DAIS, l’AFS, le DIP selon un membre de la commission. Les cellules ont programmé la rencontre des femmes en raison de deux fois par semaine en l’occurrence le mardi et le jeudi pour écouter et orienter les femmes en difficultés sociale. Ainsi, il a été relevé que parmi les causes de la violence à l’encontre des femmes ont été enregistrées dans les ménages où généralement ce sont les pères qui provoquent la violence des enfants très traumatisés par les problèmes entre le père et la mère et parmi les causes, citons la consommation de l’alcool, drogues et psychotropes. Le manque d’activités salariales et le logement préoccupent ces pères et se caractérise par une démission totale de ces derniers qui n’assument pas convenablement leur responsabilité de chargé de famille pour plusieurs raisons.