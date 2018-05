AIN TEMOUCHENT : 43 harraga interceptés à Beni-Saf

Les éléments du groupement des gardes côtes de Beni-Saf ont réussi, hier, à mettre en échec une tentative d’émigration clandestine en direction vers la rive ibérique composée de 43 personnes. Selon la source, les harraga étaient à bord de deux canaux pneumatiques et ayant pris le départ à partir de la plage de Corales dans la ville d’Oran. La première embarcation a été interceptée à environ 14 miles marins au nord de la plage de Bouzedjar dans la wilaya d’Ain Temouchent à bord de laquelle se trouvaient 22 personnes dont 17 subsahariens, quand à la deuxième, elle transportait 21 harraga dont une femme enceinte et deux enfants le plus jeune âgé de un an et demi. Les harraga ont été acheminés vers la terre ferme à partir du port de Bouzedjar. La gendarmerie d’El Amria a ouvert une enquête avec les mis en cause.