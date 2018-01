AIN TEMOUCHENT : 4 dealers arrêtés

Les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant de la police judicaire de la sureté de wilaya d’Ain Témouchent ont réussi à démanteler un réseau de trafic de drogue composé de quatre dealers présumés avec la saisie de 59 grammes de kif traité. Deux dealers ont été appréhendés en flagrant délit en possession d’une quantité de drogue. Ces derniers ont vite fait de dénoncer leur fournisseur dont la fouille de son domicile a permis aux policiers de découvrir 55 grammes de kif traité ainsi qu’une somme d’argent estimée à 20.000 dinars considérée comme revenu de la commercialisation de la marchandise prohibée. Présentés par devant le procureur près le tribunal d’Ain Témouchent, les mis en cause ont été condamnés lors d’un procès en citation directe à deux ans de prison ferme et à 40.000 dinars d’amende à l’encontre de H.L.B.H. 39 ans et trois mois de prison ferme et 20.000 dinars d’amende à l’encontre de R.B. 54 ans et B.M. 42 ans .Quant au denommé K.A. 50 ans, il a bénéficié d’un non lieu conclu le communiqué de la sureté de wilaya.