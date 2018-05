AIN TEMOUCHENT : 372 logements attribués avant le Ramadan

Les autorités locales de la wilaya en coordination avec celles des daïras et des communes de la wilaya ainsi que les services de l’OPGI de la wilaya ont programmé la distribution de 372 logements à travers trois communes et ce, avant le mois du Ramadan répartis comme suit dans le cadre de la réalisation du programme lié à la résorption de l’habitat précaire, 108 logements seront distribués à Sidi Benadda dans la daïra d’Ain Témouchent et 158 autres à la commune d’Aoubellil dans la daïra d’Ain Kihel et 106 autres logements publics locatifs ( LPL ) à la commune d’Aïn Kihel. Ces logements sont pourvus de toutes les commodités d’une vie décente lesquels font soulager les bénéficiaires pour passer un bon ramadan. Pour rappel, ces logements font partie d’un programme global de 3331 unités tous types confondus touchant les 28 communes de la wilaya qui se poursuivront toute l’année en cours selon les instructions du wali Ouinez Labiba laquelle insiste à chaque occasion au suivi régulier des travaux et le respect des délais de réalisation.