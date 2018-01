AIN TEMOUCHENT : 3520 postes pédagogiques pour la formation professionnelle

A l’occasion de la deuxième session de l’année professionnelle, dont l’ouverture est prévue le 25 février prochain, la direction de l’enseignement et de la formation professionnelle de la wilaya de Ain temouchent précise, qu’il est programmé 3520 postes pédagogiques au profit des jeunes désirant poursuivre une formation au niveau des diverses structures de formation implantées sur le territoire de la wilaya. Notons que, les nouveaux postes sont repartis comme suit : 895 postes pour une formation diplômant ; 1075 pour une formation par apprentissage ; 75 pour une formation de passerelle ; 264 stagiaires poursuivront une formation en milieu rural ; 190 stagiaires suivront les cours du soir ; 620 formation pour femmes au foyer. Dans le même contexte, 50 jeunes des établissements pénitenciers effectueront des stages en milieu carcéral et 75 jeunes effectueront une formation conventionnée dabs des secteurs étatiques ou privés dans divers domaines. Il est également programmé durant cette même session de formation professionnelle, 275 postes de formation résidentielle initiale qualifiante. La période des inscriptions s’étalera du 7 janvier 2018 au 17 février 2018 suivie de celle de sélection et d’orientation durant les journées du 18-19-et 20 février avec la proclamation des résultats, le jeudi 22 février 2018. Pour rappel, la wilaya de Ain temouchent dispose d’un institut national spécialisé en formation professionnelle implanté à Ain temouchent et un autre en construction à Béni saf, 10 centres de formation professionnelle à travers les 8 daïra de la wilaya, deux annexes de CFPA à Béni saf et Ain Tolba. Il est utile de préciser que le secteur sera renforcé cette année par trois nouvelles structures de l’enseignement professionnelle.