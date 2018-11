AIN TEMOUCHENT : 30 ‘’harraga’’ interceptés à Béni-Saf

Les éléments du groupement des gardes-côtes de Béni Saf ont réussi vendredi 23 Novembre 2018 à mettre en échec une tentative d’émigration clandestine de 30 personnes âgées de 19 et 35 ans résidant dans certaines communes de la wilaya d’Ain Temouchent et d’autres originaires de la wilaya d’Oran. Les harraga arrêtés étaient à bord de deux embarcations pneumatiques et ont pris le départ de la plage de Rachgoune dans la commune de Béni Saf. Arrivés au port, les gardes-côtes ont remis les candidats à l’émigration clandestine aux éléments de la gendarmerie nationale pour effectuer les procédures judicaires d’usage.