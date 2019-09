AIN TEMOUCHENT : 3 ‘’harraga’’ interceptés à Oulhaça

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration maritime clandestine à destination de l’Espagne et suite à une patrouille de routine, les éléments de la brigade de gendarmerie d’Oulhaça relevant du groupement d’Ain Temouchent ont réussi à arrêter trois jeunes âgés de 24 et 36 ans au moment où ils s’apprêtaient à rejoindre la côte ibérique à partir d’une plage de la commune d’Oullhaca. Les gendarmes ont saisi les moyens de cette tentative à risque à savoir ; une embarcation, du carburant un moteur et des denrées alimentaires. Les ‘’harraga’’ ont été présentés aux juridictions compétentes après procédure d’usage, conclut notre source .