AIN TEMOUCHENT : 25 points de vente du mouton de l’Aïd

Selon une source de l’inspection vétérinaire de la wilaya d’Ain Temouchent, 25 points ont été retenus par les autorités locales pour la vente du mouton pour l’aïd. Ces points de vente sont répartis à travers les 28 communes que compte la wilaya en plus des deux marchés hebdomadaires de vente de mouton, implantés à Ain Temouchent et Ain Larbaa. Selon l’inspection, ces points ouverts feront l’objet d’une surveillance sanitaire rigoureuse sous la surveillance de 57 médecins vétérinaire publics et privés qui seront mobilisés pour la circonstance conformément aux mesures décidées par le ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, visant à éviter toute propagation de maladies transmises par le cheptel durant leur transport inter-wilayas.