AIN TEMOUCHENT : 212 travailleurs de la cimenterie poursuivent leur protestation

Relaté dans nos précédentes éditions, le mouvement de protestation des 212 travailleurs de la SMIF (société de maintenance industrielle et fours) partenaire sous-traitant de la cimenterie SCIBS de Beni- Saf se poursuit depuis deux mois environ et aucune solution à l’horizon. Aujourd’hui, ils se battent seuls malgré les diverses rencontres entreprises avec les concernés du problème, dont le dernier en date a été leur déplacement à Alger au niveau du ministère de l’industrie, afin du trouver une solution à a leur problème. Après le départ du sous traitant, ils revendiquent leur intégration à la société mère : à savoir, la cimenterie, car ils sont la colonne vertébrale de l’usine, pour preuve, depuis l’arrêt des travaux et la fermeture de l’usine, la production a considérablement baissé selon un travailleur. Si avant le mouvement de protestation, leurs 50 camions jour étaient approvisionnés en ciment, actuellement c’est deux à trois camions qui sortent de l’usine. Soumis au régime des travailleurs contractuels, les employés de cette cimenterie dont la majorité jouit d’une expérience dépassant les huit ans, un autre interlocuteur nous dira : ‘’nous sommes les véritables acteurs de l’usine, la cimenterie n’a pas de poste de maintenance, nous vivons l’esclavage au pays des chouhada, plus de 180 travailleurs sont des pères de familles, ajouter à cela, cela fait deux mois qu’ils n’ont pas été payés. Pour preuve, depuis notre arrêt, l’usine ne fonctionne plus comme à l’accoutumé’’, et d’ajouter : ‘’chaque responsable se jette la balle. Nous souhaitons l’intervention du président de la République afin que nous puissions être intégrés dans nos postes respectifs’’.