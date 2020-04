AIN TEMOUCHENT : 20 brigades de contrôle de la pratique commerciale

Dans le cadre de la prévention et la lutte contre la rétention des denrées alimentaires ,et toute forme de spéculation en infraction à la législation commerciale ou tout acte nuisant à la protection de la santé publique ,principalement durant cette pandémie imposant le confinement sanitaire des citoyens ,les services de la direction du commerce de la wilaya de Ain Temouchent ont crée 20 brigades d’agents de contrôle commercial ,afin de réprimer la pratique illicite des prix, la fraude, le non-respect des mesures d’hygiène des marchandises destinées à la vente et la vente illicite. Ces brigades effectuent leur mission à bord de cinq voitures automobiles pour pouvoir sillonner l’ensemble des 28 communes que compte la wilaya .Les brigades sont reparties comme suite : 13 pour la ville de Ain Temouchent et deux brigades pour chacune des daïras de Hammam Bouhjar, Beni-Saf et El-Amria.