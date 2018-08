AIN TEMOUCHENT : 2 faussaires arrêtés et 50 faux permis de conduire saisis

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade de recherche et d’investigation ( BRI ) relevant de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent , ont réussi à démanteler un réseau national spécialisé dans la falsification de documents administratifs ( permis de conduire ) . Le réseau est composé de quatre personnes originaires des wilayas de Tlemcen et d’Oran, qui ont été pris en possession de 50 faux permis de conduire. Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’une information signalant que des individus ont procédé au faux et usage de faux de permis de conduire ainsi que leur revente en somme d’argent , qui a déclenché une enquête. Après investigation, les policiers sont arrivés à identifier et arrêter les mis en cause au niveau de la ville de Hammam Bouhdjar ainsi que la saisie de 50 permis de conduire falsifié portant plusieurs numéros d’immatriculation délivrés par une wilaya de l’intérieur du pays ainsi que deux véhicules soumis à un examen par le laboratoire régional de la police scientifique d’Oran . Ce dernier a déterminé que ses documents et cachets sont falsifiés et les faussaires ont présenté devant le procureur près le tribunal de Hammam Bouhdjar les dénommés B.M. 43 ans et A.Y. 32 ans ont été mis en détention préventive quand à CH.KH. 32 ans et S.A. 33 ans, ils ont été placés sous contrôle judicaire, a conclu le communiqué de la sureté de wilaya .