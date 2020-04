AIN TEMOUCHENT : 1900 policiers mobilisés pour le ramadan

Comme chaque année , la sureté de wilaya de Ain Temouchent a mis en place un dispositif sécuritaire pour le mois du ramadan 2020 ,en optant par des mesures plus importantes où le jeûne est pratiqué dans des conditions particulières à cause de la pandémie du covid-19.Ainsi, la sureté de wilaya a mobilisé 1900 policiers de ses divers services tous grades confondus. Ces derniers sont appelés à faire preuve d’une grande vigilance durant le mois du ramadan qui intervient cette année en plein dispositif de confinement. Les services concernés continueront à préserver les personnes et les biens, réglementer la circulation principalement devant les établissements et lieux publics. Un communiqué de la sureté de wilaya fait état du contrôle de tous les véhicules circulant durant le confinement sans autorisation et la lutte contre toutes les formes de commerce illégal et l’informel pratiqué. La sureté de wilaya déclare rester à l’écoute du citoyen pour l’accompagner en toute circonstance, à travers les numéros verts mis à sa disposition à savoir le 15/48, le 17 et le 104.