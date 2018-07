AIN TEMOUCHENT : 18 mois de prison pour l’enlèvement d’un mineur

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu urbain, les éléments de la cinquième sureté urbaine de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent sont parvenus à l’arrestation d’un individu pour enlèvement de mineur et son incitation a la débauche. L’opération est survenue suite à la plainte déposée par la mère de la victime au niveau du siège de la sureté urbaine. Les investigations entamées par les policiers sont arrivées à identifier l’auteur et son arrestation devant le domicile familial. Après interrogatoire, il s’est avéré qu’il faisait l’objet d’un mandat de recherche après sa condamnation à la prison. L’auteur en l’occurrence A Z, âgé de 20 ans a été présenté devant le procureur près le tribunal d’Ain Temouchent et condamné à 18 mois de prison ferme assortie d’une amende de 100000 dinars et 200000 dinars à verser à la victime conclut le communiqué de la sureté de wilaya.