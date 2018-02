AIN TEMOUCHENT : 1,7 kilogramme de kif saisi

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade de recherche et d’investigations de la police judiciaire relevant de la sureté de wilaya ont réussi à procéder à la saisie de 1,7 kilogramme de kif et d’une somme d’argent de 343 millions de centimes. Cette saisie est intervenue, grâce à une information parvenue aux services de sécurité, portant sur des mouvements suspects de 02 individus. Une identification a permis l’interpellation du dénommé B.M, 34 ans au niveau d’une ferme dans la commune de Sidi Benadda, où une fouille a permis la découverte de 1,5 kilogramme de kif dissimulés à l’intérieur d’un sac en plastique caché au milieu des haricots. L’enquête approfondie a permis également d’identifier son principal fournisseur résidant à Sidi Benadda. La perquisition du domicile du premier arrêté a permis également la découverte d’une plaque de kif d’un poids de 142 grammes et une somme de 343.000 dinars. Présenté par devant le procureur près le tribunal d’Ain Témouchent, B.M. a été mis en détention préventive.