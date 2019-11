AIN TEMOUCHENT : 16175 doses de vaccin contre la grippe saisonnière

Selon Affifi Abdelkader, chef de service de prévention au niveau de la direction de la santé et la population de la wilaya, dans le cadre de l’entame de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière qui a débuté dimanche, la wilaya vient d’être dotée de 16175 doses de vaccin pour être distribuées à travers l’ensemble des structures et établissements de proximité de santé publique ( EPSP ) de la wilaya. La vaccination touchera tout le personnel médical (paramédical – les personnes âgées – celles atteintes de maladies chroniques – enfants à bas âges – femmes enceintes – et personnes se rendant à la Omra). Le programme a pour but, de réduire la mortalité et les complications sérieuses de la grippe, en offrant aux personnes ayant plus de risques de présenter de telles complications, la possibilité de se faire vacciner.