AIN TEMOUCHENT : 16 ‘’harraga’’ interceptés au large de Bouzedjar

Le phénomène de l’émigration maritime clandestine continue de prendre de l’ampleur malgré les dangers qu’endurent les candidats à cette aventure incertaine. A cet effet, les gardes- côtes de Bouzedjar , relevant du groupement de Béni Saf ont réussi à mettre en échec une tentative d’émigration clandestine vers la côte ibérique de 16 personnes dont une famille entière composée de trois enfants âgés entre un et trois ans. Les ‘’harraga’’, originaires des wilayas d’Oran, de Saida et de Chlef, ont été interceptés au large des côtes de Bouzedjar, à bord d’une embarcation de pêche. Ils ont été ramenés à la terre ferme et remis aux services de la gendarmerie nationale où une procédure judiciaire a été ouverte à leur encontre.