AÏN TEMOUCHENT : 16 cas suspects de rubéole détectés

Dans une déclaration à la radio locale d’Ain Témouchent un responsable de la santé scolaire auprès des services de la prévention de la direction de la santé et de la population de la wilaya a fait savoir que 16 cas suspects d’atteinte de rubéole ont été détectés à travers la wilaya dont 12 cas à Beni Saf et d’ajouter que les services ont procédé aux prélèvements sur les malades afin de les transférer à l’institut pasteur d’Alger pour résultat définitif mais la rubéole reste une maladie virale et très contagieuse survenant généralement chez les enfants durant la grossesse en particulier au cours des trois premiers mois. La rubéole est très dangereuse pour l’enfant en raison des risques de malformations. A titre préventif, le vaccin demeure nécessaire parmi le milieu infantile pour parer à toute éventualité de cette maladie et toute propagation pathologique.