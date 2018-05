AIN TEMOUCHENT : 159 logements attribués à Aïn Kihal

Le wali madame Ouinez Labiba accompagnée des autorités locales civiles et militaires de la wilaya d’Ain Temouchent ainsi que les directeurs des différentes directions et élus a procédé hier après midi a une cérémonie de distribution des clés de 159 logements publics locatifs ( LPL )répartis en 77 logts au niveau du chef lieu de la commune d’Ain kihel et 82 autres au chef lieu de la commune d’Aoubellil dans la daïra d’Ain kihel. Une grande joie a été visible sur les visages des bénéficiaires qui vont enfin passer un ramadan dans des logements appropriés.