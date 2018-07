AIN TEMOUCHENT : 133 logements distribués à Chaâbat El-Lham

Selon le chef de la daïra d’El-Maleh en l’occurrence Ezzine Mohamed, 133 logements publics locatifs ( LPL ) seront distribués avant la fin du mois d’août prochain au niveau de la commune de Chaâbat El-Lham la liste des futurs bénéficiaires a déjà été affichée à plusieurs endroits de la ville afin que les bénéficiaires soient connus par tous dans la transparence la plus totale après que la commission de daïra ait étudié environ 1356 demandes de logements déposées entre 1985 et 2011 selon le même responsable de la même commune qui bénéficiera d’un autre quota de logements de 130 logements LPL et leur distribution est prévue avant la fin de l’année en cours.