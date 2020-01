AIN TEMOUCHENT : 1200 policiers mobilisés pour les fêtes de fin d’année

Conformément aux directives de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la sûreté de wilaya d’Ain Temouchent a mis en place un important dispositif de sécurité afin de sécuriser les fêtes de fin d’année. Le but a été de sécuriser pendant la soirée du nouvel an , les biens et les personnes et de venir en aide à la population. Selon le communiqué de la sûreté de wilaya, 1200 policiers ont été déployés dans les zones et communes relevant de la compétence de la sûreté de wilaya .Ce dispositif a ciblé les stations de taxis et les bus, les gares routières et ferroviaires, les places publiques et les marchés, entre autres. A cet effet, tous les effectifs tous grades confondus ont été déployés pour répondre aux doléances de la population et sécuriser les grands axes, quartiers et carrefours.