AIN TEMOUCHENT : 117 interventions opérées par la protection civile

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, les services de la protection civile de la wilaya d’Ain Temouchent ont durant la période allant du 7 au juin 2018 en cours enregistré 117 interventions à travers tout le territoire de la wilaya dont les plus importantes sont les opérations de secours survenues à l’issue des accidents de la circulation dont six survenus sur les routes nationales ( RN2 –RN108- RN101 ) et deux autres en milieu urbain. Le bilan reste lourd 8 blessés dont un enfant. Par ailleurs, le communiqué signale qu’à la commune de Chabaat el Lahm les pompiers sont intervenus pour circonscrire un incendie survenu au niveau d’une exploitation agricole dénommée Mouaden Habib où deux hectares d’orge sur épis ont été ravagés par les flammes, par contre quatre autres hectares d’orge sur axe ont été sauvés.