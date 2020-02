AIN TEMOUCHENT : 1149 retraits de permis de conduire en 2019

Au volet des actions de la sécurité publique inhérente à la prévention routière, le bilan annuel de l’année 2019 présenté par la sûreté de wilaya de Ain Temouchent, fait notamment état de 8419 délits routiers ,1149 retraits de permis de conduire, et 77 cas de mise en fourrière .228 accidents ayant provoqué des blessures corporelles ont par ailleurs été enregistrés durant la même période, lesquels se sont soldés par le décès de 7 personnes et des blessures contractées par 256 autres. Selon le bilan le nombre de véhicules contrôlés durant 2019 est de l’ordre de 554062 voitures, quant au nombre de journées et campagnes de sensibilisation entamées, concernant la prévention routière elle est de 363, en hausse par rapports à l’année 2018 qui a vu l’organisation de 147 campagnes seulement.