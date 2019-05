AIN TEMOUCHENT : 05 dealers sous les verrous

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu urbain, les éléments de la brigade criminelle de la police judicaire relevant de la sureté de wilaya d’Ain Temouchent ont réussi à l’issue de deux opérations différentes à l’arrestation de cinq individus spécialisés dans la commercialisation de psychotropes en milieu des jeunes au niveau de la daïra d’El Amria. C’est après une information parvenue au service faisant état de l’activité douteuse de la bande, les policiers après l’arrestation des dealers de cette dernière, procédèrent à la perquisition de leur domicile, une opération ayant abouti à la saisie de 80 grammes de kif traité prêts à être commercialisé, 7 comprimés de psychotropes, 50.500 dinars recette de la vente, armes blanches et sept grands couteaux. Les inculpés en l’occurrence A.J, 26 ans D.H, 22 ans, B.A, 31 ans, M.H, 28 ans et A.A, 22 ans ont été présentés par devant le procureur près le tribunal d’El Amria et mis en détention préventive, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.