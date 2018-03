AIN TEMOUCENT : Démantèlement d’une bande de passeurs de Harraga

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, les éléments de la brigade de recherche et d’investigation de la police judicaire relevant de la sureté de wilaya d’Ain Témouchent, sont parvenus au démantèlement d’une bande de passeurs de harraga vers le littoral ibérique. En exploitant l’information, les enquêteurs, après la surveillance des mouvements des suspects ont procédé à l’arrestation de six personnes en train de préparer le départ d’une émigration clandestine vers l’Espagne à partir d’une plage du littoral Témouchentois. Après la collecte d’argent indispensable à cette traversée risquée ainsi que les équipements de cette traversée à savoir un zodiac en plastique, une boussole, des bidons d’essence et une somme d’argent selon le communiqué de la sureté de wilaya, les inculpés seront présentés ultérieurement auprès des juridictions compétentes.