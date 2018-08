AIN TEDLES : 36 têtes de moutons ‘’volatilisées ‘’ d’une ferme

Finalement, le vol de moutons semble reprendre de plus bel à une dizaine de jours de la fête religieuse, Aïd El Adha. Dernièrement, un vol a ciblé une ferme agricole, sise au sein de l’un des douars de la commune d’Ain Tedles, selon un communiqué de la gendarmerie nationale. En effet, les éléments d’un réseau spécialisé dans le vol de cheptel a été démantelé. Le cambriolage a porté sur le vol de 36 têtes de moutons et autres ovins de la ferme. L’opération de démantèlement du groupe composé de 3 membres a permis aux enquêteurs de découvrir l'existence d'un autre branchement du réseau spécialisé dans le vol de matériel agricole (pompes hydrauliques, tuyaux d'eau et autres outils nécessaires aux Fellahs. Quant au vol du cheptel de la ferme, les gendarmes ont interpellé trois membres présumés impliqués dans cette affaire de vol de cheptel où une partie du cheptel volé a été récupéré (18 moutons). Les trois mis en cause ont été présentés par devant la justice.