AIN TEDELES : Une fillette de 3 ans écrasée par un camion

Le douar de Chiguer Djillali relevant de la commune d’Ain Tédelès, wilaya de Mostaganem a été terriblement ébranlé avant-hier à midi par un malheureux drame où une petite fille âgée à peine de 3 ans, a été violemment heurtée par un camion de type « Chakman », ce qui a causé son décès sur le coup a t on appris. Informés de l’incident, les éléments de la protection civile se sont immédiatement déplacés sur le lieu du drame où ils ont évacué le corps frêle de l’enfant vers le service de la morgue de l’hôpital de la même ville a ton précisé. Il y’a lieu de signaler que de nombreux accidents se sont produits, où plusieurs enfants ont laissé la vie, à cause de l’imprudence des automobilistes. Par les temps qui courent où les dangers de la route ne cessent de guetter l’innocence, il est impératif pour les parents à manifester plus de vigilance et de surveillance envers leurs progénitures afin d’éviter plus de drame qui endeuillent des familles entières.