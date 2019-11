AIN TEDELES : Un incendie se déclare au niveau d'un hangar de poulets

Suite à un incendie qui s’est déclaré dans un hangar pour élevage de poulets, situé au douar « Boussedra », relevant de la commune de Ain Tedeles , située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem, les éléments la protection civile sont arrivés immédiatement sur les lieux, après avoir été informés, a-t-on appris hier de la Protection civile. Ils ont pu maitriser les feux, en évitant sa propagation vers un hangar avoisinant et ont pu sauver 100. 000 poussins, ce qui a permis également de sauver, quelque 6 hectares d'orangers et 4 réservoirs de Mazot. La cause de cet incendie, serait due au système de réchauffement, selon les spécialistes du domaine. Les cultivateurs ne mettent guère en place de périmètres de sécurité pouvant empêcher le déplacement du feu d’un point à l’autre. Aussi, ils ne souscrivent plus aux assurances agricoles pour se faire indemniser lors de la survenue de ces sinistres. Rappelons que les mêmes services ont mis à la disposition des citoyens le numéro vert "14" afin de signaler n'importe quel incident.