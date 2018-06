AÏN TEDELES : Saisie de 2798 unités de pétards

Les éléments de la police judicaire relevant de la sûreté urbaine de la commune d’Aïn Tédelès ont procédé à la saisie de 2798 unités de pétards de différentes tailles et marques a-t-on appris de la cellule de communication et de presse de la sûreté de wilaya. Cette opération est intervenue suite à une patrouille de routine menée par les policiers au niveau des quartiers de la commune avant que ces derniers aperçoivent une activité suspecte d’une personne. Arrêtée pour contrôle et après une fouille corporelle et dans son sac à dos, les éléments de la PJ, ont découvert la quantité de pétards précitée, qui a été saisie et remise aux services des biens de l’Etat. Le mis en cause a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal d’Aïn Tédelès qui a ordonné sa détention.