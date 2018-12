AIN TEDELES : Le wali inaugure une école primaire

Le wali, M. Mohamed Abdenour Rebhi poursuit ses sorties sur le terrain à travers les daïras de la wilaya accompagné des autorités locales et civiles. En effet, le chef de l’exécutif a entamé la visite à partir de la localité d’Oued El Kheir dans la journée du mercredi 5 décembre 2018 au cours de laquelle il a donné le coup d’envoi du projet d’aménagement du terrain de football, il a également inspecté le projet de réalisation d’un réservoir d’eau l’un des 13 projets qui sont en cours de matérialisation à travers les communes. Sur les lieux, une fiche technique lui a été présentée. Cependant, le premier responsable de la wilaya a également visité la daïra d’Ain Tédelès sise au sud-est de Mostaganem pour s’enquérir des projets de développement en cours de réalisation où il a inauguré une école primaire dans la cité des 350 logements laquelle fonctionne avec l’énergie solaire. C’est le troisième établissement scolaire alimenté en énergie solaire. Par la suite, la délégation s’est déplacée dans la commune de Sour où elle s’est rendue à la localité de Chraga où il a assisté au lancement d’une des opérations d’installation de 12700 compteurs d’eau dans 77 douars. C’est une opération qui permettra de rationnaliser ce liquide précieux. Il a clôturé la visite par l’inauguration d’une unité de dépistage et de suivi scolaire après la récupération d’un local vacant au niveau de la collectivité locale de Belatar d’où, il a insisté sur la qualité et respect des délais de réalisation des projets.