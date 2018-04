AIN-TEDELES : Funérailles avec honneur à la mémoire du chahid Benkeroum Abdelkader

Les 257 victimes du crash de l’avion militaire près de l’aéroport de Boufarik continuent à être identifiées et enterrées avec les honneurs aux quatre coins du pays. Une tâche qui n’est toujours pas achevée, tant l’identification et le transport des dépouilles des victimes sont compliquées. Ainsi, hier, les citoyens de la commune d’Ain Tédelès étaient tous là pour rendre un dernier hommage à l’adjudant Benkeroum Abdelkader, victime crash de l’avion militaire, survenu le mercredi 11 avril dernier à Boufarik. La dépouille du défunt adjudant après son identification, et sa cession à sa famille, a été inhumée, hier soir, dans le cimetière de son village natal, avec tous les honneurs officiels et militaires. Une foule immense, composée de citoyens de la wilaya, de responsables locaux et de représentants de différents corps de sécurité, a assisté à son enterrement. Le wali ainsi que l’ensemble des responsables de la wilaya étaient, également, présents à l’enterrement de l’adjudant si-Abdelkader que Dieu l’accueille dans son vaste paradis.